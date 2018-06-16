اكتشفي 5 حيل تخلصك من الحموضة فى ثاني أيام العيد

يشعر الكثير من الأشخاص بالحموضة الشديدة فى العيد ويرجع ذلك لعدة أسباب أبرزها نظام غذائي خاطئ وتغير أوقات الوجبات من الاعتياد على الصيام إلى الفطور فى أوقات مختلفة.



كشف موقع "power of positivity" أن هناك 5 طرق طبيعية لعلاج الحموضة:



1- صودا الخبز:

صودا الخبز يستخدم كمضاد للحموضة، وتتكون من 100% من بيكربونات الصوديوم. مذاق قليل مالح ، مسحوق أبيض قلوي.



صودا الخبز يخفف حرقة المعدة ، عسر الهضم الحامض ، والمعدة الحامضية عن طريق التصدي لحمض المعدة الزائد.



طريقة تناوله: يذاب 1/2 ملعقة صغيرة في كوب من الماء و كرر كل ساعتين حتى تختفي حرقة المعدة.



2. الموز:

يحتوي الموز على درجة حموضة عالية ، وهو أمر حيوي لاستعادة الحموضة المعوية إلى حالتها الطبيعية ،طريقة تناوله : قم بتقطيع نصف موزة وأضفها إلى دقيق الشوفان أو الحبوب. يمكنك أيضًا تقطيع الموز وإضافة القليل من مسحوق القرفة والسكر (قرصة!).



3. الزنجبيل:

الزنجبيل له فوائد قليلة فيما يتعلق بجزر الحمضي

خصائصه المضادة للالتهابات مفيدة بشكل خاص. التهاب المريء هو أحد الأعراض الرئيسية لأولئك الذين يعانون من مشاكل حمض الجزر ،طريقة تناولة : الزنجبيل هو الغذاء تنوعا للغاية. يمكن أن يكون مكعبات ، مقشرة ، حلق ، أو شرائح. يمكن أن تؤكل نيئة أو مضافة كمكون للسلطة ، الحساء ، السوشي ، وغيرها من الأطعمة. ربما تكون أفضل طريقة للاستمتاع بالزنجبيل عندما يتعلق الأمر بحرقة المعدة هي نقعها في الماء لصنع شاي الزنجبيل.



4. مضغ العلكة:

على الرغم من أن هذه النصيحة قد تبدو غريبة بعض الشيء ، إلا أن العلكة تحفز إنتاج اللعاب ،وهو عازل للحمض الطبيعي ، غالبًا ما تجعلنا العلكة نبتلع أكثر وندفع الأحماض إلى خارج المريء ،طريقة تناولة :، ليس هناك الكثير لتفرق قطعة من اللثة في فمك ومضغك. على الرغم من ذلك ، هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها: اختر العلكة الخالية من السكر وتجنب العلكة المنكهة بالنعناع. أيضا ، لا تبتلع العلكة لأنها قد تهيج بطانة المعدة.



5. الأعشاب:

أثبتت الأعشاب التالية بعض خصائص تخفيف الحرقة: جذر الهندباء ، ومسحوق النباح الدردار / الدردار الزلق ، واللحاء النحيف ، عشب الشوك المقدس ، جذور الزنجبيل ، جذر جنتان ، عشب المروج ، راتنج المر ، بلسم الليمون ، جذر فاليريان ، التوت الشائك الجنوبية التوت ، بذور الشوفان طريقة تناوله: في الوقت الحاضر ، وتباع معظم الأعشاب و يعتقد البعض أن المكملات تتفاعل مع أدوية معينة ، لذا تأكد من مراجعة طبيبك. وينطبق الشيء نفسه إذا كان لديك حالة طبية مرضية .