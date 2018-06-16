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خضرة لا يقبل الناس عليها كثيرا تخلصك من عسر الهضم

السبت 16/يونيو/2018 - 06:03 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يواجه الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال مشكلة عسر الهضم ويرجع ذلك للكثير من الأسباب ويؤدي هذا إلى عدم الإقبال علي تناول الطعام وقلة الشهية لذلك هناك خضرة مهملة لا يقبل الناس عليها كثيرا تساعد فى التخلص أو التقليل من العسر الهضمي.

أكد موقع بولد سكاي أن الكرنب الأحمر وهو " الملفوف الأحمر " يحتوي على كمية كبيرة من الأحماض الأمينية L-glutamine، التي ثبت أنها تساعد على شفاء الأنسجة اللينة المبطنة للأمعاء، وهو مفيد للأفراد الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي، والأمعاء المتسربة، ومرض كرون، والمرض الزلاقي ومتلازمة القولون العصبي.

يمكن أن يستهلك الملفوف الأحمر على شكل عصير، أو على البخار أو المخمر، ما سيضيف المزيد من الإنزيمات التي تعيش في الأمعاء والبكتيريا المفيدة.

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