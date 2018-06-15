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ديني

أمين الفتوى يوضح سبب تسمية عيد الفطر بهذا الاسم.. فيديو

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:05 م
عيد الفطر
عيد الفطر
أمل فوزي
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العيد سُمي عيدًا لعوده وتكراره حيث إنه يوم يعود كل عام في ذلك الوقت، أما عن سبب تسميته بالفطر فذلك لأنه يُفطر فيه الناس.

وأوضح «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «لماذا سمي عيد الفطر بهذا الاسم ؟»، أن تسمية عيد الفطر تعني أنه يوم يعود كل عام يُفطر فيه الناس، منوهًا بأنه ورد في سُنن أبي داود عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه-، أن رسول الله قدم المدينة، فوجد الناس يحتفلون بيومين، فسأل عنهما، فقيل له، إنهما كانا يومي عيد في الجاهلية، قال -صلى الله عليه وسلم-: «أبدلكم الله خير منهما: عيد الفطر وعيد الأضحى».

وأضاف أنه ورد في بعض الأحاديث وإن كان في سندها مقال، ولكنه كلام صحيح، بأن العيد سُمي بيوم الجوائز ، حيث ورد أن الله تعالى ينظر إلى عباده حين يطلعون يوم العيد، فيقول: «لي صمتم ولي قمتم، ارجعوا مغفورًا لكم»، فالإنسان بعدما يتعب ويصوم ويقوم، ويشغل وقته ويعمره بالطاعة والعبادة، ويترك كثيرًا من المباحات، فضلًا عن غيرها من المكروهات والمحرمات، يكون في انتظار الثمرة، التي يقطفها يوم العيد وتتمثل في كمال الأجر والثواب.

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