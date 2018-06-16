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تناولي كوبا من هذا المشروب بعد الكعك مباشرة ليقضى على الإمساك والكرش

السبت 16/يونيو/2018 - 02:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يتعرض الكثير من الأشخاص خلال أيام العيد لمشكلة الإمساك بسبب تغير أوقات تناول الوجبات واعتاد الكثير على تناول الكثير من الطعام فى أيام العيد ومنها الأسماك المملحة والفتة واللحم والكعك وهذا كله يسبب الكثير من الإمساك، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الذين يعانون خلال أيام العيد من الإمساك واكتساب الكثير من الوزن الزائد عليك تناول كوب من هذا المشروب بعد الأكل مباشرة وخاصة الوجبات الدسمة.

وقدم موقع healthy عن وصفة مجربة وفعالة لتخفيف الوزن من المكونات الطبيعية والصحية التي يمكن أن تساعدك على فقدان الدهون الزائدة في منطقة البطن وفقدان الوزن، ويمكن أيضًا أن تمنع الإمساك.

وصفة الزنجبيل لتخفيف الوزن:

مكونات:
1 ملعقة صغيرة من الليمون الطازج 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل العضوي
1 ملعقة صغيرة من القرفة العضوية
قرصة من البقدونس العضوي

الطريقة:
1. إعداد هذا الخليط 1 ساعة قبل النوم.
2. خلط جميع المكونات.
3. تستهلك على الفور.

طرق أخرى لإنقاص الوزن بفعالية مع الزنجبيل:
1. وتشمل الزنجبيل في الأطباق الخاصة بك لتسريع عملية فقدان الوزن.
2. شرب شاي الزنجبيل على الأقل مرتين في اليوم. هذا سوف يحسن عملية الهضم لديك لمحاربة السمنة.

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