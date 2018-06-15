اكتشاف مقبرة لجندي نازي قتل أفراد عائلته ببولندا.. صور

تم العثور على ثماني جماجم يعتقد أنهم ينتمون إلى عائلة قتلها والدهم النازي في مقبرة في بولندا.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تم اكتشاف هذا الصدمة من قبل مجموعة من دعاة حماية البيئة الذين كانوا يقومون بإصلاح شواهد القبور عندما عثروا على عدة جثث في قبر واحد.



وتزعم امرأة تبلغ من العمر 81 عامًا من القرية بأنها تعرف كيف وقع هذا الحادث.



وكان تم اكتشاف الرفات في أبريل الماضي مع زوج كبير من الأحذية يعتقد أنه ينتمي لجندي ألماني ، وفقا للمتخصصين.



وافادت الصحيفة أن السيدة المسنة تتذكر انه كان هناك عائلة ألمانية من المعلمين تضم خمسة أطفال كان والدهم نازيًا.



وقالت إنهم تعرضوا لمضايقات من قبل السكان المحليين بعد الحرب، بعد أن بقي العديد من الألمان في المنطقة رغم إعطائهم أوامر بمغادرة بولندا التي كان يحكمها السوفيت.



وتزعم السيدة أنه في عام 1947 البس رجل يدعى جوستاف عائلته بدل انيقة ليقوم بعدها بقتلهم جميعًا ثم انتحر آنذاك.



وقالت المسنة إن الحياة لم تكن سهلة بالنسبة لهم في القرية.



وأضافت "كان خائفا وكان يفضل قتل جميع أفراد الأسرة ووضع حد لأمر مضايقته".