بكين : سنعامل أمريكا بالمثل في فرض غرامات على البضائع



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" أن وزارة المالية الأمريكية أعلنت أنه يبلغ حجم التعريفات الجمركية نسبة 25% من حجم البضائع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وكان الرئيس دونالد ترامب قد وافق في وقت سابق اليوم على خطة لفرض رسوم جمركية عقابية على سلع صينية بعشرات مليارات الدولارات تصل قيمتها إلى 55 مليار دولار.



يذكر أن ترامب فرض في وقت سابق رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك والحلفاء الأوروبيين.

أعلنت الصين ، اليوم الجمعة ، أنها ستقوم برد انتقامي على قرار التعريفات الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الصينية ، حيث ستفرض بكين المزيد من الغرامات الفورية على نفس الحجم من البضائع الأمريكية الواردة إليها.