محافظ القاهرة يشارك الأيتام والمواطنين فرحتهم بعيد الفطر.. تفقد مرسى الأوتوبيس النهري وحديقة الميريلاند.. ويشدد على التواجد الأمنى والمتابعة الدورية للألعاب بالحدائق

خلال جولته في أول أيام العيد محافظ القاهرة يتفقد:

مرسى الأتوبيس النهري للاطمئنان على الاشتراطات والاستعدادات الأمنية

مستودع بوتاجاز عين الصيره بحي مصر القديمة

حديقة الميريلاند لمشاركة المواطنين احتفالاتهم بعيد الفطر



ويشدد على :

إنشاء مظلة لانتظار المواطنين تحتها وحمايتهم من أشعة الشمس بالمستودع

توفير نقاط أمنية ثابتة ومتحركة داخل الحدائق وفي محيطها

توزيع عدد من أغطية الرأس ( كاب وتشرت) مع أكياس القمامة على رواد الحدائق



أجرى المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، جولة تفقدية اليوم الجمعة في أول أيام عيد الفطر، بدأها بتفقد مرسى الأتوبيس النهري بمنطقة ماسبيرو للاطمئنان على تطبيق الاشتراطات والاستعدادات الأمنية لتأمين سلامة مستخدمي الأتوبيس النهري وأكد خلالها على اللواء رزق على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات بمراسي الأتوبيس النهري الثلاثة الأخرى والواقعة بمنطقة الجامعة والقناطر الخيرية وأبو الفداء بالزمالك والتأكد على ربط المحطات الأربعة وجميع الوحدات لاسلكيا لسرعة التعامل مع الوحدات في حالة وجود أى عطل أو ظرف طارئ .



كما أكد على تأمين المرسى وتفتيش الوحدات دوريا قبل صعود الركاب إليها مع عدم السماح بتحرك أي وحدة قبل التأكد من استيفائها كافة اشتراطات الحماية المدنية وشرطة المسطحات مع التأكيد على عملها بكفاءة واتخاذ إجراءات دورة الصيانة اللازمة لها.



كما تفقد المحافظ مستودع بوتاجاز عين الصيره بحي مصر القديمة والتأكد من توفير اسطوانات أنابيب البوتاجاز وبيعها بالأسعار الرسمية خلال أيام العيد لتلبية احتياجات المواطنين.



وأكد محافظ القاهرة أن أسطوانات البوتاجاز متوفرة في كافة المستودعات ولا توجد أي صعوبة فى حصول المواطنين عليها، لافتًا إلى أن هناك غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار الساعة للمتابعة وتلقى أي شكاوى و اقتراحات.



وأشار إلى أن جميع المستودعات بالقاهرة تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد وتم إلغاء الأجازات للعاملين بالمستودعات خلال أيام العيد لمساعدة المواطنين على الحصول على أسطوانة البوتاجاز بسهولة ودون عناء واصدر المحافظ تعليماته لمدير مستودع عين الصيره لإنشاء مظلة لانتظار المواطنين تحتها وحمايتهم من أشعة الشمس كما منحة مهلة 15 يوما على الانتهاء من إقامتها .



وتابع محافظ القاهرة جولاته بالعاصمة في أول أيام عيد الفطر بحديقة الميريلاند، لمشاركة المواطنين احتفالاتهم بعيد الفطر والاطمئنان على توفير احتياجاتهم الأساسية ومتابعة وضع الحدائق في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تجديد الحديقة بشكل كامل يليق بالمواطن القاهري وزائريها من المحافظات الآخرة خلال أيام العيد .



وأكد محافظ القاهرة على رئيس هيئة النظافة بضرورة المتابعة الدورية للألعاب المتواجدة بكافة حدائق القاهرة والتأكد شخصيا من أتمام عملية صيانتها بشكل دوري لضمان أمان وسلامة الأطفال، وتوزيع عدد من أغطية الرأس ( كاب وتشرت) مع أكياس القمامة على رواد الحدائق يحمل شعار حملة ( خليك زى آدم ) وحسهم إن يكونون مثل ادم بالحفاظ على الحديقة وعلى التطوير الذي تم ،وعدم وضع القمامة على الأرض والاحتفاظ بها وإلقائها في صناديق القمامة.



وأكد المحافظ علي وجود وحدات إسعاف داخل الحدائق الكبرى أو بالقرب منها لمواجهة أي طارئ مع التشديد علي وجود نقاط أمنية ثابتة ومتحركة داخل الحدائق وفي محيطها.



وحرص محافظ القاهرة على أن يختم جولاته في أول أيام عيد الفطر بزيارة دار أيتام زمزم للفتيات اليتيمات بمصر الجديدة وتقديم التهاني لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ كما التقط بعض الصور التذكارية مع فتيات الدار متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والتوفيق.



من جانبه أعرب المحافظ عن سعادته لمشاركة الأطفال هذا اليوم وقال إننا جميعا مسئولون عن إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى نفوسهم مؤكدا أن المحافظة لن تتوانى عن تقديم كافة أشكال الرعاية والدعم لهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم وقدم التهنئة للأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك وأشاد بإدارة دار أيتام زمزم وطالبهم بتشجيع المواهب من الأطفال ورعايتهم الرعاية الصحيحة حتى استكمال مراحلهم التعليمية و تخرجهم في الجامعات والتحاقهم بسوق العمل وإدماجهم بالمجتمع وطالب مؤسسات المجتمع المدني زيادة المشاركة مع الدولة لرعاية الأيتام وتقديم العون لهم مشيدًا بدور الجمعيات الأهلية والعمل الاجتماعي في رعاية الأيتام.



رافق المحافظ في جولته اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية و اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية واللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة ومدير مديرية التضامن الاجتماعي ومدير مديرية التموين ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ورئيس هيئة النقل العام ورؤساء الأحياء المعنيين.

