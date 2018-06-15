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طرق طبيعية للقضاء على رائحة الأيدي الكريهة بعد الفسيخ والرنجة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:04 م
صدى البلد
علا أحمد
لا تعلم الكثير من الفتيات والسيدات، كيف يمكنك القضاء على رائحة الفسيخ والرنجة الكريهة ولا تعتبر العطور حل مثالي للقضاء على تلك الرائحة الكريهة، وتستخدم طرق تقليدية لا تجلب نتيجة مرضية بالنسبة لك، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من الطرق التي تساعد في القضاء على رائحة اليد والفم الكريهة ولا تسبب أى ضرر لك.

فكما نصحت الشيف هبة عادل، يمكن الحرص على استخدام خليط من البقدونس الكزبرة والماء ووضعها على اليد لمدة ربع ساعة ومن ثم غسلها بواسطة الماء الفاتر، بالإضافة إلى ذلك الحرص على وضع قليل من الليمون مع الخل وغسل الأيدي بواسطة الخليط فيساعد في القضاء على الرائحة وكذلك التخلص من مشكلة السموم البكتيرية في اليد.

وأضافت الشيف هبة عادل في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إن هناك طريقة فعالة للقضاء على الرائحة الكريهة من خلال دعك الأيد بواسطة قطعة من الطماطم والتى تعمل على التلخص من البكتريا والسموم وتقضي على الرائحة الكريهة.

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