ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

تناول 4 أكواب من هذا المشروب خلال العيد لرفع معدل الحرق

السبت 16/يونيو/2018 - 07:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يتخوف الكثير من الأشخاص من إكتساب الوزن خلال أيام العيد بسبب الإكثار من تناول الوجبات و الكعك والحلويات فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الحرس على تناول أربع أكواب من هذا المشروب على مدار اليوم خلال ثلاثة أيام العيد لرفع معدل الحرق والحفاظ على انخفاض الوزن مع الحرص على اتباع نظام غذائي والرياضة.

أكد موقع "بولد سكاي " أن الشاي الأخضر يعمل على حرق السعرات الحرارية، لذلك يمكن أن يساعد في حرق الدهون وفقدان الوزن.
في دراسة حديثة أجرتها مجلة الكلية الأمريكية للتغذية ، أثبت المشاركون في الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا 4 أكواب من الشاي الأخضر كل يوم لمدة شهرين ، فقدوا ما يقرب من 6 كلوات في المتوسط ​​، مقارنة بالأفراد الذين شربوا الماء العادي فقط. .

وجدت دراسة أخرى عام 2013 أجرتها المجلة الأوروبية للتغذية أن شاربي الشاي الأخضر العاديين يزنون أقل بالمقارنة مع غير شاربي الشاي.

خلص العلماء إلى أن الكافيين الكافيين ومضادات الأكسدة في الشاي الأخضر وراء هذه الميزة فقدان الوزن.

يجب عليك اختيار الشاي الطازج المخمر مع. وذلك لأن المشروبات المعبأة في زجاجات تميل إلى أن تكون أقل من مضادات الأكسدة ومحملة بالسكر الزائد. يجب عليك أيضا البقاء من المكملات الغذائية الشاي الأخضر غير المنظم ، لأن هذه هي أسباب متكررة لتلف الكبد ، ويمكن أن تحتوي على جرعات غير آمنة.

ترشيحاتنا

إيرادات ضعيفة لفيلم كارما فى أول أيام عرضه

صحيفة فرنسية تشيد بتصدى الشناوي لهجمات سواريز في لقاء أوروجواي

في العيد .. حيل منزلية للتخلص من رائحة الرنجة والفسيخ

رحيل الناقد الأدبي سيد البحراوي بعد صراع مع المرض

فيفي عبده تروي تفاصيل مقلب تسبب في طلاقها

علي جمعة يوضح فضل صيام رمضان واتباعه بـ6 أيام من شوال.. ودار الإفتاء توضح حكم جمع النية بين صيامها والقضاء ومن تعهد بصيامها سنويا ولم يستطع

السجن عامين لـ كريستيانو رونالدو .. لهذا السبب

تناول 4 أكواب من هذا المشروب خلال العيد لرفع معدل الحرق

طارق يحيى: لا بديل عن الفوز أمام روسيا في كأس العالم.. فيديو

هاني رمزي: منتخب مصر يعاني من مشكلة صعبة للغاية.. فيديو

مدرب إسبانيا: عندما يمتلك مدرب موهبة مثل رونالدو لا يمكن استبداله

مهاجم إسبانيا: لعبنا مباراة كبيرة وأضعنا الفوز على البرتغال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أبرز إطلالات للمحجبات على البحر

شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم

اختاري إطلالة الميتالك خلال العيد .. صور

ذهول بين مشجعى مصر بعد تسجيل خمينيز هدف اوروجواي..صور

شاهد.. أكثر إطلالات النجمات جدلا خلال شهر رمضان

فيديو

فيفي عبده: نفسي أبقى وزيرة السياحة.. فيديو
فيفي عبده تروي تفاصيل مقلب تسبب في طلاقها
حضري فتة باللحم الحار للشيف الشربيني
فيفي عبده: متحركتش من بيتي السنة دي بسبب رامز جلال.. فيديو
هاني رمزي يضع روشتة الفوز على روسيا في المونديال.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟