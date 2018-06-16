تناول 4 أكواب من هذا المشروب خلال العيد لرفع معدل الحرق

يتخوف الكثير من الأشخاص من إكتساب الوزن خلال أيام العيد بسبب الإكثار من تناول الوجبات و الكعك والحلويات فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الحرس على تناول أربع أكواب من هذا المشروب على مدار اليوم خلال ثلاثة أيام العيد لرفع معدل الحرق والحفاظ على انخفاض الوزن مع الحرص على اتباع نظام غذائي والرياضة.



أكد موقع "بولد سكاي " أن الشاي الأخضر يعمل على حرق السعرات الحرارية، لذلك يمكن أن يساعد في حرق الدهون وفقدان الوزن.

في دراسة حديثة أجرتها مجلة الكلية الأمريكية للتغذية ، أثبت المشاركون في الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا 4 أكواب من الشاي الأخضر كل يوم لمدة شهرين ، فقدوا ما يقرب من 6 كلوات في المتوسط ​​، مقارنة بالأفراد الذين شربوا الماء العادي فقط. .



وجدت دراسة أخرى عام 2013 أجرتها المجلة الأوروبية للتغذية أن شاربي الشاي الأخضر العاديين يزنون أقل بالمقارنة مع غير شاربي الشاي.



خلص العلماء إلى أن الكافيين الكافيين ومضادات الأكسدة في الشاي الأخضر وراء هذه الميزة فقدان الوزن.



يجب عليك اختيار الشاي الطازج المخمر مع. وذلك لأن المشروبات المعبأة في زجاجات تميل إلى أن تكون أقل من مضادات الأكسدة ومحملة بالسكر الزائد. يجب عليك أيضا البقاء من المكملات الغذائية الشاي الأخضر غير المنظم ، لأن هذه هي أسباب متكررة لتلف الكبد ، ويمكن أن تحتوي على جرعات غير آمنة.