نيران صديقة تمنح إيران 3نقاط من المغرب بـ كأس العالم.. فيديو

حقق منتخب إيران فوزا مثيرا من منافسه المغرب بهدف فى الوقت القاتل من المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب كريستوفسكي في اولى جولات دور المجموعات بكأس العالم 2018.



وجاء هدف إيران في الدقيقه 95 عن طريق عزيز بوهدوز لاعب منتخب المغرب هدف في مرماه بالخطأ ليمنح المنتخب الايراني الثلاث نقاط.



وشهدت فعاليات المباراة سيطرة كاملة من جانب منتخب المغرب ولكنه فشل.



ويتصدر منتخب إيران المجموعه مؤقتا، وينتظر نتيجة مباراة البرتغال وأسبانيا المقرر لها بعد قليل.



وتضم المجموعه الثانيه ، البرتغال ، أسبانيا ، إيران ، المغرب.