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ديني

مواعيد إجراء اختبار مسابقة معلمي القرآن بالمعاهد الأزهرية

الجمعة 15/يونيو/2018 - 07:12 م
محمد شحتة
وافق الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف؛ على تحديد مواعيد إجراء اختبار مسابقة معلمي القرآن الكريم "تعاقدات 2018"، بالمناطق الأزهرية في المحافظات.

ومن المقرر أن تبدأ كثيرٌ من المناطق الاختباراتِ، يوم السبت الموافق 7/7/2018 وَفْقَ الجدول المرفق.

ويعتبر هذا الإعلان خاص بمسابقة وظائف الاستكمال (معلم مساعد) 2018 والمعلنة على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف بتاريخ 5/5/2018 وسوف تجرى الاختبارات بديوان عام المنطقة التابع لها المتقدم للمسابقة.

وطالب الأزهر بتحميل نموذج البيانات وملؤه بكل دقة وتقديمه أثناء الاختبار على أن تكون مرفقاتها ( صورة شهادة التخرج و صورة بطاقة الرقم القومى وشهادة الجيش للذكور وفي حالة وجود إعاقة إحضار مايفيد من مركز التأهيل المهنى) بالإضافة للأصول للاطلاع عليها.

وناشد المتقدمين للوظيفة التواصل مع إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية (بالمحافظة التابع لها) لمعرفة موعد اختباره خلال المدة المحددة للمنطقة.

للإطلاع على الجدول اضغط هنا

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