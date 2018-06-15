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أخبار البلد

وزير الصحة تطمئن على جاهزية المستشفيات لاحتفالات عيد الفطر

الجمعة 15/يونيو/2018 - 07:09 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر ومحمود نوفل
تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ظهر أول أيام العيد، مستشفيات البنك الأهلي وزايد التخصصي ومعهد ناصر، وذلك للتأكد من تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر على أكمل وجه.

واطمأنت "زايد" على توافر المستلزمات والأدوية وأكياس الدم والأطقم الطبية بالمستشفيات وخصوصًا بأقسام العناية المركزة والطوارئ، موجهةً الشكر لجميع الأطباء والتمريض والعاملين على جهدهم وعملهم خلال أيام العيد.

وجهت وزيرة الصحة والسكان بتكثيف تدريب الأطباء والتعليم الطبي المستمر عبر الدورات التدريبية الالكترونية Online وذلك للإرتقاء بالمستوى العملي للأطباء.

ووجهت وزيرة الصحة بتوفير سرير رعاية مركزة على الفور لمريضة استوقفها أحد أقاربها لعدم وجود اسرة رعاية خالية بالمستشفى، كما وجهت الوزيرة بالاطمئنان على المريض بعد دخوله الرعاية المركزة، مشددة على حسن معاملة المرضى وتلبية احتياجاتهم.

تأتي هذه الزيارات لتلك المستشفيات حيث انهم ضمن منظومة الإحالة حيث تقع مستشفى البنك الأهلي على الطريق الدائري وهي مخصصة للطوارئ وحوادث الطرق، وتقع مستشفى الشيخ زايد التخصصي بالقرب من طريق الإسكندرية والفيوم الصحراوي حيث أنها تستقبل هي ومعهد ناصر أعدادا كبيرة من إصابات حوادث الطرق والحالات الصعبة من المستوى الثالث في التخصصات الصحية.

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