البرتغال بالقوة الضاربة أمام إسبانيا في كأس العالم

اعلن فرناندو سانتوس،المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن التشكيلة الاساسية لمواجهة نظيره منتخب إسبانيا بالمباراة التي ستنطلق بعد قليل على ملعب فيشت الأولمبي في اولى جولات دور المجموعات بكأس العالم 2018 بروسيا.



وجاء التشكيل على النحو التالي: "باتريسيو، سيدريك سواريس، بيبي، فونتي، جيريرو، كارفاليو، موتينيو، برناردو سيلفا، برونو فرنانديز، جيديس، رونالدو".



ويقع البرتغال واسبانيا في المجموعة الثانية التي تضم ايضًا المغرب وايران.