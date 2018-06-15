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حوادث

ضبط 7 آلاف لتر بنزين مهربة للسوق السوداء بالبحيرة.. صور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 07:39 م
جزء من الحملة
جزء من الحملة
جمالات الدمنهورى
تمكنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين البحيرة بالاشتراك مع مباحث التموين وهيئة الرقابة الإدارية وادارة الرقابة التموينية من ضبط 7 آلاف لتر سولار وبنزين مدعم مهربة للاتجار بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة وبالتنسيق مع فرع هيئة الرقابة الإدارية برئاسة المقدم على يوسف وبمشاركة إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي فى إطار ورود بلاغات من للاهالى بامتناع أصحاب محطات الوقود عن بيع المواد البترولية المدعمة لبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه.

أسفرت عن ضبط 5000 لتر بنزين 80 بداخل محطة وقود بناحية دمنهور وذلك لتجميعها من السوق السوداء بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق ارباح غير مشروعة وأيضا لقيامة بالامتناع عن البيع وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وتم ضبط المسئول عن المحطة والقائم بالبيع حضوريا.

كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب طلمبة رصيف  غير مرخصة  بناحية سنهور ...دمنهور وتم التحفظ علي كمية قدرها  2000 لتر سولار تم تجميعها من السوق السوداء بغرض إعادة البيع للتربح والكسب غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

شارك في الحملة سمير البلكيمي رئيس الرقابة التجارية و المهندس عصام الفرحاتي ومدير الرقابة التموينية  وقوة من مباحث مركز  دمنهور برئاسة المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز دمنهور.
ضبط 7 آلاف لتر بنزين مهربة للسوق السوداء بالبحيرة.. صور
ضبط 7 آلاف لتر بنزين مهربة للسوق السوداء بالبحيرة.. صور
ضبط 7 آلاف لتر بنزين مهربة للسوق السوداء بالبحيرة.. صور
ضبط 7 آلاف لتر بنزين مهربة للسوق السوداء بالبحيرة.. صور
ضبط 7 آلاف لتر بنزين مهربة للسوق السوداء بالبحيرة.. صور
ضبط 7 آلاف لتر بنزين مهربة للسوق السوداء بالبحيرة.. صور
ضبط 7 آلاف لتر بنزين مهربة للسوق السوداء بالبحيرة.. صور
ضبط 7 آلاف لتر بنزين مهربة للسوق السوداء بالبحيرة.. صور
ضبط 7 آلاف لتر بنزين مهربة للسوق السوداء بالبحيرة.. صور
ضبط 7 آلاف لتر بنزين مهربة للسوق السوداء بالبحيرة.. صور

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