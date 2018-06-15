تنظيف خانقاة مسجد سعيد السعداء في الجمالية.. صور

نظمت منطقة أثار الجمالية حملة لأعمال نظافة شاملة لخانقاة مسجد سعيد السعداء،حيث إستعانت المنطقة بعمال شركة نظافة تابعة لشركة"المقاولون العرب"،والتي تعاقدت معها وزارة الأثار لنظافة الأثار الإسلامية.



وكشف محمد أبو سريع مدير عام آثار الجمالية أن الخانقاة كانت ممتلئة بالأتربة والمخلفات المتراكمة، وأغصان الأشجار الجافة، التي قام العمال بإزالتها مع الأتربة وتنظيف الخانقاة.



وتاريخيا تقع خانقاة سعيد السعداء في شارع الجمالية،وتحمل رقم 480 ضمن الأثار الإسلامية،وقد بني الخانقاة الناصر صلاح الدين في 544هجرى _ 1149م، فيما قام بتجديدها العزيز عثمان بن صلاح الدين بتاريخ 593 هـ / 1196 م.



ومعماريا تتكون الخانقاة من صحن أوسط يتعامد عليه أربعة إيوانات أي أنها تتبع التخطيط المتعامد، والإيوان الجنوبي الشرقي هو الأهم، وهو مقسم إلى ثلاث أروقة، كما يطل على الصحن ببائكة مكونة من خمسة عقود محمولة على أربع دعامات حجرية مثمنة. ويوجد المحراب بهذا الإيوان.