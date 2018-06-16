احذر أعراض إذا ظهرت عليك فأنت مصاب بتسمم الأسماك المملحة

اعتاد الشعب المصري على تناول الاسماك المملحة "الرنجة والفسيخ" فى عيد الفطر ولكن البعض منهم لا يتحرى الدقة فى شرائه أو طريقة إعداد الفسيخ فى المنزل وهذا يعرض الكثير للوقوع فى ما يسمي تسمم الفسيخ أو الأسماك المملحة.



ويكشف الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائى تغذية، عن أهم الأعراض التي إذا ظهرت على شخص عليه التوجه السريع لأقرب مستشفى من منزله، مشيرا إلى أن هذه الأعراض قد تظهر خلال من 6 ساعات إلى 8 ساعات من بعد تناوله وهى عبارة عن الأتي:



1- الإصابة بنزلات معوية حادة تظهر أعراضها على المصاب

2- أعراض هبوط في الدورة الدموية، مع أعراض عصبية أخرى

3- زغللة في العين وازدواجية في الرؤية وصعوبة في البلع

4-ضعف بالعضلات يبدأ بالأكتاف والأطراف العليا وينتقل إلى باقي الجسم

5-ضيق بالتنفس وإذا لم يتم وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي تكون حياته معرضة للخطر.