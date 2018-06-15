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أخبار العالم

حبس المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية

الجمعة 15/يونيو/2018 - 07:25 م
مدير حملة ترامب الانتخابية
مدير حملة ترامب الانتخابية السابق بول مانافورت
أحمد محرم
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن القاضية الفيدرالية الأمريكية آمي بيرمان جاكسون أمرت بحبس المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية بول مانافورت، بعد أسبوعين من اتهامه من جانب لجنة التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية بمحاولة التأثير على الشهود في القضية.

وأوضحت الشبكة أنه تم إلغاء الكفالة التي دفعها مانافورت مقابل تحديد إقامته في المنزل بدلًا من الحبس، معترفة بأنها لم تستطع منعه من التواصل مع الشهود عبر الرسائل النصية ومحادثة شهود محتملين عبر هاتف محمول إيطالي.

كان مانافورت وضع رهن الإقامة الجبرية في منزله بكفالة 10 ملايين دولار حُكم بها بعد استدعائه واستجوابه لأول مرة في قضية التدخل الروسي في أكتوبر الماضي.

ويعد “مانافورت” أول مسؤول في حملة ترامب يتم حبسه كجزء من التحقيقات الخاصة بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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