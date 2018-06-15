لاعب وسط أوروجواي: منتخب مصر جيد



وأضاف سانشيز المحترف في صفوف نادي مونتيري المكسيكي - في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية عقب فوز أوروجواي على منتخب "الفراعنة" بهدف نظيف - "منتخب مصر فريق جيد ويلعب بصلابة، ولهذا جاء الفوز في الدقائق الأخيرة بعد معاناة كثيرة.. والمهم هو تحقيق الفوز".



وحول فرص مصر في التأهل للدور الثاني للمونديال، أعرب سانشيز عن اعتقاده أن منتخب مصر بالفعل قد يتأهل إذا قدم المباراتين القادمتين بشكل جيد.

أشاد لاعب وسط منتخب أوروجواي كارلوس سانشيز، بالمنتخب المصري في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا.. وقال "إن اللعبة التي سجل منها فريقه هدف الفوز لم تأت على سبيل الصدفة، ولكن تدربنا عليها".