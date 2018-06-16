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في العيد .. حيل منزلية للتخلص من رائحة الرنجة والفسيخ

السبت 16/يونيو/2018 - 03:02 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، اعتاد المصريون تناول الفسيخ والرنجة ومن المعروف عن هذه الأكلات أنها ذات الرائحة النفاذة، فبمجرد أن نحضرها إلى المنزل تصبح رائحتها مزعجة جدا للجميع، ويسعى البعض إلى التخلص بها بأي طريقة ممكنة فليس من الجيد أن تصبح رائحة المنزل كريهة خلال أيام العيد وخاصة بعد إجهاد السيدات فى تنظيف منزلهن وإعداده للاحتفال بالعيد.

لذلك قدم موقع "dengarden" مجموعة من النصائح التي يمكننا من خلالها أن نتخلص من الرائحة السيئة في المنزل، والتي لن تسبب أي أضرار على صحتنا.

فتح النوافذ
عليكي أن تقومي باستغلال النوافذ الموجودة في منزلك من أجل التخلص من الرائحة السيئة للفسيخ والرنجة، ويمكنك فتح تلك النوافذ قبل وأثناء وبعد الانتهاء من إعداد وجبة الفسيخ والرنجة.

المراوح
فتح المراوح الموجودة في المنزل سيساعدنا على تجديد الهواء وتسريع دورته، وبالتالي ستختفي الرائحة السيئة بعد مرور فترة قصيرة من الزمن.

التخلص من بواقي الطعام
الأشياء المتبقية من وجبة الفسيخ والرنجة من أكثر الأشياء التي تسبب الرائحة السيئة، فبالتالي أول شيء عليكِ القيام به عقب الانتهاء من الطعام هو التخلص من الشوك والأجزاء المتبقية فورا، مع وضعها في أحد الأكياس محكمة الغلق، لكي لا تتسرب منها الرائحة الكريهة.

الشموع المعطرة والبخور
يمكنك أيضا أن تستخدمي الشموع المُعطرة أو أعواد البخور من أجل إخفاء الرائحة السيئة الناتجة عن تناول الفسيخ والرنجة.

الليمون
يمكنك استخدام وسيلة أخرى لإخفاء الرائحة الكريهة من المنزل عقب الانتهاء من تناول الفسيخ والرنجة وذلك عبر وضع شرائح الليمون في أحد الأواني وإضافة الماء الساخن له وتركه حتى يتبخر، لتعطير منزلك وسحب الرائحة السيئة.

نفس الشيء يمكن تجربته ولكن باستبدال الليمون بالخل، أو بأعواد القرفة.

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