واشنطن بوست: بوتين يستغل كأس العالم في تحسين علاقته بالغرب

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان يأمل في أن تلعب بطولة كأس العالم، التي تستضيفها بلاده في تحسين علاقته مع الغرب لكن ذلك لم يحدث.



وقالت الصحيفة إن روسيا أصبحت في عزلة خلال فعاليات كأس العالم، أكثر مما كانت عليه عندما حصلت على حق تنظيم كأس العالم في 2010.



ولفتت الصحيفة في هذا الصدد الانتباه إلى عدد من الاحداث التي وقعت خلال السنوات الأخيرة منها فرض عقوبات على روسيا، واتهامها بمحاولة اغتيال الجاسوس الروسي المزدوج في بريطانيا، سيرجي سكريبال، وضمها لشبه جزيرة القرم باستفتاء عام 2014.



وأشارت الصحيفة إلى أن الحدث الرياضي الرئيسي في عام 2018 كان على الأقل بمثابة انتصارا لبوتين على الساحة الدولية.