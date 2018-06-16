استئناف بيع كراسات الشروط لأراضى القرعة.. 2 يوليو

قال المهندس طارق السباعى نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سيبدأ الحجز ودفع المقدمات، مع استمرار بيع كراسات الشروط والمواصفات لــ30 ألف قطعة أرض بنظام القرعة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتميز والأكثر تميزا بمساحات من 209 إلى 1500 متر مربع، من يوم الإثنين الموافق 2/7/2018، وحتى يوم الأحد الموافق 22/7/2018، من الساعة 3 : 5 مساءً، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان.



ويحظر التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك، موضحًا أنه یتم تسلیم الأرض تباعًا خلال فترة محددة بإخطار التخصیص، ومناطق الأراضي متاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة www.newcities.gov.eg.



وأضاف المهندس طارق السباعى: بشأن نظام السداد الخاص بالأراضى المطروحة بالإسكان الاجتماعى، فيتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، بنظام التحويل البنكى (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد (مصرفى – مقبول الدفع) أو نقدًا، على أن يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، مع الالتزام بتوقيتات البناء وفقًا للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.