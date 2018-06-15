نفوق 28 رأس ماشية فى حريق بمزرعة في الدقهلية

شهدت قرية ميت دمسيس في أجا بالدقهلية، نشوب حريق بمزرعة مواشى مما ادى الى نفوق 28 رأس ماشية فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.



تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مروان عبد المعطى مدير ادارة الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مزرعة مواشى.



وانتقل مأمور المركز ورحال المباحث وقوات الدفاع المدنى وسيارات الإطفاء تحت إشراف المقدم احمد عوض قائد إطفاء الدقهلية لمكان البلاغ فيما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداده لكامل المزرعه فيما تبين نفوق 28 رأس ماشية.