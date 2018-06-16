5.1 مليون جنيه قيمة تداول بورصة النيل الأسبوع الماضي

سجلت بورصة النيل قيمة تداول قدرها 5.1 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وكمية تداول بلغت 5.9 مليون ورقة منفذة على 584 عملية خلال الأسبوع.



واستحوذت الأسهم على 93.58 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 6.42 % خلال الأسبوع.



وارتفت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 16,221 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 1.87 %.



وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.2 مليار جنيه خلال الأسبوع، مستقرا عند مستوى 907.9 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع.



وعلى جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع؛ حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 0.79 % مغلقا عند مستوى 801 نقطة.



أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 0.27 % مغلقا عند مستوى 2,044 نقطة، وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل ارتفاعا بنحو 2.6 % مغلقا عند مستوى 16,173 نقطة.