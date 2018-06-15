ننشر حركة تنقلات ضباط مباحث القليوبية

اعتمد اللواء إيهاب خيرت مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات محدودة لرؤساء مباحث أقسام ومراكز الشرطة في القليوبية.



وشملت الحركة نقل الرائد محمد عبد الله السائح رئيسا لوحدة مباحث قسم العبور خلفا للرائد محمد عشماوى والذي تم نقله لوحدة مباحث قسم الخانكة، والرائد أيمن عادل رئيسا لمباحث قها خلفا للرائد أحمد عبد المنعم والذي تم نقله لوحدة مباحث مركز شبين القناطر، والرائد أحمد عبد العليم لمركز الخانكة.



كما تم الإبقاء على الرائد أحمد سامى رئيسًا لمباحث طوخ والرائد أحمد عصر رئيسا لمباحث قسم أول شبرا الخيمة والرائد محمد الشاذلى رئيسا لمباحث قسم ثان شبرا الخيمة والرائد إسماعيل خطاب رئيسا لمباحث قسم بنها والرائد محمد فتحى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية والرائد أحمد كمال رئيس مباحث مركز قليوب والمقدم علاء عطية رئيس مباحث قسم قليوب,