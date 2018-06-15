نيمار: أنا أفضل لاعب في العالم لأن ميسي ورونالدو من كوكب آخر



وأضاف نيمار - في تصريح للصحفيين نقلته وكالة الأنباء الإسبانية قبل يومين من بداية أولى مباريات منتخب البرازيل في مونديال (روسيا 2018) - "أشعر اليوم إنني أفضل لاعب في العالم.. ميسي ورونالدو من كوكب آخر، إذن أنا رقم 1".



وتابع قائلا "أحاول أن أكون دائما بين الأفضل، ولكن هدفي حاليا ليس أن أكون رقم 1، بل التتويج بلقب المونديال مع منتخب البرازيل".. موضحا أنه تعافى تماما من الإصابة التي تعرض لها في شهر فبراير الماضي في مباراة مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.



وأوضح نيمار أنه سيخوض مونديال روسيا وهو أكثر نضجا بكثير من مشاركته الأولى في نسخة البرازيل 2014، والتي كانت أول بطولة كأس عالم يشترك فيها، بعدما أقصاهم منتخب ألمانيا من الدور قبل النهائي بعد الفوز على أصحاب الأرض بنتيجة كبيرة (1-7).



يذكر أن منتخب البرازيل يخوض مونديال روسيا كأحد أقوى المرشحين للفوز باللقب السادس له في تاريخه والأول منذ نسخة 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.



ويقع منتخب "السليساو" على رأس المجموعة الخامسة بالمونديال، ويستهلون مبارياتهم أمام سويسرا بعد غد السبت، ثم يواجهون منتخب كوستاريكا بعدها بخمسة أيام، ويختتمون الدور الأول بلقاء صربيا يوم 27 من الشهر الجاري.

قال النجم البرازيلي نيمار، إنه يعد أفضل لاعب في العالم، لأن الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو من كوكب آخر ولا يمكن وضعهما ضمن قائمة المنافسة.