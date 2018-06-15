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أخبار العالم

هولندا تقرر التوقف عن ارسال قوات لبعثة حفظ السلام في مالي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 10:35 م
حفظ السلام في مالي
حفظ السلام في مالي
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الهولندية ، اليوم الجمعة ، أنها ستتوقف عن ارسال قوات لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي وستركز على دعم العمليات العسكرية في أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع الهولندية في بيان لها إن هولندا ستوقف دعمها العسكري الحالي لبعثة الأمم المتحدة في مالي بحلول شهر مايو من عام 2019 وستوسع وتكثف من العمليات في أفغانستان، حسبما نقلت شبكة "فرنسا 24".

وذكرت الشبكة أن هذا القرار يأتي بعد يومين من اصدار "غرفة التدقيق الهولندية" ، التي تراقب الانفاق الحكومي، تقريرًا تقول فيه إن القوات التي أرسلت لمالي كان ينقصها معدات وتلقت تدريبات غير كافية.

يذكر أن هناك حاليًا أكثر من 11 الف شخص من القوات التابعة للأمم المتحدة يخدم في مالي في محاولة لفرض الأمن هناك.

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