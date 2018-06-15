قوات الجيش اليمني تتصدى لمليشيا الحوثي بمحافظة الجوف



وأكد مصدر أمني يمني - في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني " سبتمبر نت " - أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم واسع على تحصيناته في مواقع الزرقة وسداح والغرفة.



وفي غضون ذلك دكت مدفعية الجيش اليمني مواقع المليشيا في منطقة الجبل بالجبهة ذاتها، وتمكنت من تدمير إحدى آليات المليشيا الحوثية تزامنت مع غارة جوية من مقاتلات التحالف العربي استهدفت عربة عسكرية تابعة للمليشيا غربي سداح ، فيما استهدفت بغارة أخرى تجمعًا للمليشيا غربي الساقية.

صدت قوات الجيش اليمني اليوم /الجمعة/ هجومًا واسعًا شنته مليشيا الحوثي على مواقعها في جبهة المصلوب غربي محافظة الجوف.