وفاء عامر: هذه الأعمال أعجبتني في رمضان

كشفت النجمة وفاء عامر، عن الأعمال التي أعجبتها خلال شهر رمضان.



وقالت عامر في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "في البداية أريد أن أؤكد أن أعمال يحيى الفخراني وعادل إمام خارج المنافسة لأنهما نجمان كبيران ولا يجوز مقارنتهما بالشباب".



وأضافت: "أعجبني مسلسل أبو عمر المصري لأحمد عز وسعيدة بنجاح مصطفى شعبان في تغيير جلده من خلال مسلسل ايوب كذلك سعيدة بنجاح هنيدي من خلال مسلسل أرض النفاق".



وفاء عامر خاضت سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل نسر الصعيد وتعاونت من خلاله مع محمد رمضان ودرة وسيد رجب.