ضبط تشكيل عصابي للإتجار في المخدرات بالقناطر

ألقت مباحث القناطر الخيرية القبض على تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين للإتجار في المخدرات وضبط بحوزتهم 200 جرام حشيش ونصف كيلو بانجو وأحيلوا للنيابة التي تولت التحقيق



كانت تعليمات اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية للعميد حسام الحسيني رئيس مباحث المديرية تقضي بتكثيف التواجد الأمني في منطقة القناطر الخيرية لمنع كل ما يخل بصفو زوار القناطر وأثناء ذلك وردت معلومات من الخدمات الأمنيه في الحدائق بقيام 3 عاطلين بترويج المخدرات



وتوجهت قوة أمنية قيادة المقدم محمد فتحي رئيس مباحث القناطر وألقت القبض عليهم وضبط بحوزتهم 200 جرام حشيش ونصف كيلو بانجو واعترفوا بقيامهم بترويج المخدرات على الشباب في الحدائق وتولت النيابة التحقيق.