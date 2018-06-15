ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ميرنا وليد: إسعاد الأطفال دفعنى للوقوف على المسرح بـ القطط

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:33 م
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت الفنانة ميرنا وليد، أنها تستعد لافتتاح مسرحيتها الجديدة "القطط "غدًا على مسرح عبد المنعم مدبولى, مؤكدة أن ما دفعها لخوض تلك التجربة أنها غنائية استعراضية موجهه للأطفال.

وتابعت ميرنا وليد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه على الرغم من عدم حرصها خلال الفترة الماضية على خوض تجربة الوقوف على خشبة المسرح إلا ان إسعاد الأطفال من خلال عمل مسرحي تكون تذكرته غير عالية التكلفة دفعها إلى الموافقة.

وأضافت أن من الأشياء التي جذبتها الى العمل إيضًا ان النص المسرحي مكتوب بشكل جيد للغاية بالإضافة الى التعاون الكامل بين فريق العمل حيث تسيطر حالة من المودة بين العاملين.

ترشيحاتنا

حادث مروع في مقهى أثناء مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي.. صور

بجودة عالية .. شاهد مباراة إسبانيا والبرتغال

مشاهدة مباراة المغرب و إيران بكأس العالم .. بث مباشر

حكم قمة الأهلى والزمالك : هدف أوروجواي بمرمى مصر غير شرعى

بوتين يغيب عن مباراة مصر وروسيا.. لهذا السبب

صحيفة بريطانية: استضافة قطر لكأس العالم ستكون أسوأ من روسيا

كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور

مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي بكأس العالم .. بث مباشر

شاهد.. مشجع منفعلا على كوبر: نزل صلاح وابعده عن الاحتكاكات

شاهد .. أول رد فعل للرئيس السيسي على مباراة مصر وأوروجواي

لينكر يسخر من لويس سواريز بسبب محمد صلاح .. صورة

شاهد.. حارس أوروجواي ينقذ شباكه من أقدام تريزيجيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم

اختاري إطلالة الميتالك خلال العيد .. صور

ذهول بين مشجعى مصر بعد تسجيل خمينيز هدف اوروجواي..صور

شاهد.. أكثر إطلالات النجمات جدلا خلال شهر رمضان

كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور

فيديو

ناتشو يتقدم لـ إسبانيا أمام البرتغال 3/2 فى كأس العالم.. فيديو
كأس العالم.. كوستا يعود بـ اسبانيا ويتعادل امام البرتغال 2/2
وزيرة الصحة: توفير نواقص الأدوية بالمستشفيات الجامعية.. فيديو
رونالدو يقود البرتغال للتقدم على إسبانيا 2/1 في الشوط الأول..فيديو وصور
كريستيانو رونالدو يضيف الهدف الثاني للبرتغال أمام إسبانيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟