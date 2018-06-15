ميرنا وليد: إسعاد الأطفال دفعنى للوقوف على المسرح بـ القطط

أكدت الفنانة ميرنا وليد، أنها تستعد لافتتاح مسرحيتها الجديدة "القطط "غدًا على مسرح عبد المنعم مدبولى, مؤكدة أن ما دفعها لخوض تلك التجربة أنها غنائية استعراضية موجهه للأطفال.



وتابعت ميرنا وليد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه على الرغم من عدم حرصها خلال الفترة الماضية على خوض تجربة الوقوف على خشبة المسرح إلا ان إسعاد الأطفال من خلال عمل مسرحي تكون تذكرته غير عالية التكلفة دفعها إلى الموافقة.



وأضافت أن من الأشياء التي جذبتها الى العمل إيضًا ان النص المسرحي مكتوب بشكل جيد للغاية بالإضافة الى التعاون الكامل بين فريق العمل حيث تسيطر حالة من المودة بين العاملين.