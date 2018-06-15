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أخبار البلد

أول أيام عيد الفطر بلا تحرش

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:41 م
ارشيفية
ارشيفية
فاطمة رضا
خصص مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة، غرفة عمليات تعمل خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش خلال أيام العيد، وذلك ضمن مواصلة المجلس جهوده المستمرة لحماية النساء والفتيات من التحرش الجنسى خاصة خلال مواسم الأعياد والمناسبات الخاصه.

وأكدت الدكتورة نجلاء العادلى المشرفة العامة على مكتب الشكاوى بالمجلس، أن حالات التحرش الجنسي شهدت انخفاضا ملحوظا خلال أول أيام عيد الفطر حيث تلقى المكتب شكويين فقط إحداهما فى القاهرة والأخرى في البحيرة وقام المكتب بتوجيههما الى الإجراءات المطلوب اتخاذها والتى تتمثل فى الاستعانة بإحدى الدوريات الشرطية أو التوجه إلى اقرب قسم لتحرير محضر وإبلاغ المكتب برقم المحضر لمتابعته معها ورفع الدعاوى القضائية اللازمة لاحقا.

كما تلقى المكتب اليوم ٢ استفسار خاص بمجال الأحوال الشخصية وشكوى ضمان اجتماعى وأخرى متعلقة بالعنف المجتمعي وتم افادتهم الإجراءات الفورية اللازمة.

وأضافت الدكتورة نجلاء العادلى أنه فيما يتعلق بجهود المكتب فى عملية الرصد الميدانى للحدائق العامة والمتنزهات قام فريق من مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بالنزول الميداني إلى حديقة الفسطاط والأزهر بارك ولوحظ الإقبال الضعيف من المواطنين خلال الساعات الأولى من اليوم وانعدام حالات التحرش الجنسي، مشيرة الى التواجد الامنى المكثف ودوريات ثابتة ومتحركة لقوات الشرطة مع وجود ملحوظ للشرطة النسائية ومازال جاريا متابعة المتنزهات النيلية والسينمات والاماكن الاكثر ازدحاما.

وشددت المشرفة العامة على مكتب الشكاوى على التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة تتلقى شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية 15115 _ 01007525600 _ 01099299191، بالإضافة الى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الواتس أب والبريد الإلكتروني [email protected]

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