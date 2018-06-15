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أخبار العالم

استئناف المباحثات لإنهاء الأزمة السياسية في نيكاراجوا

الجمعة 15/يونيو/2018 - 10:37 م
الرئيس أورتيجا
الرئيس أورتيجا
أ ش أ
استؤنفت المباحثات التي تهدف لانهاء الأزمة السياسية في نيكاراجوا في ظل استمرار الاضطرابات بالبلاد.
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تقوم بدور الوساطة في تلك المفاوضات التي يشترك فيها ممثلون عن الطلاب ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الفلاحين من جانب ، وممثلون عن حكومة الرئيس دانيال أورتيجا من الجانب الآخر.
وقال رولاندو الفاريز أسقف مدينة ماتاغلبا ، اليوم الجمعة ، إن تلك المباحثات ستركز على نقطتين هما حقوق الإنسان والديمقراطية.
يذكر أن معارضي الرئيس أورتيجا يطالبون برحيله من منصبه ، وتم تعليق المباحثات منذ 23 مايو الماضي بسبب عدم إحراز التقدم الكافي خلالها.
وكانت الإحتجاجات قد إندلعت في نيكاراجوا في شهر أبريل الماضي ضد التعديلات التي تسعى إلى خفض المعاشات ، ما أثار واحدة من أكبر الأزمات في إدارة أورتيجا.

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