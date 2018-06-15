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كأس العالم

شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:31 م
صدى البلد
يسري غازي
خاض منتخب انجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت، اليوم الجمعة، تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره منتخب تونس يوم الاثنين المقبل فى إطار المجموعة السابعة بنهائيات مونديال روسيا.

وشهد مران المنتخب الانجليزى عودة ماركوس راشتورد في الوقت الذي يكمل فيه التعافي من إصابة في الركبة بعدما تعرض مهاجم مانشستر يونايتد لإصابة في الركبة ما اعتبره الكثيرون بمثابة دفعة قوية لمنتخب إنجلترا.

وظهر ردفورد الذي سجل هدفا رائعا في المباراة الودية الاخيرة امام منتخب كوستاريكا في انجلترا الاسبوع الماضي في مزاج مزدهر في التدريب وهو يمزح مع زملائه في الفريق.

ويدرس مدرب انجلترا بجوردن بيكفورد في حراسة المرمى بدلًا من جاك بوتلاند بينما سيكون هاري ماغواير مفضلًا في مركز الظهير الأيسر وسيشارك مدافع توتنهام كيران تريبييه في أول ظهور له في كأس العالم مع زميله ترنت ألكسندر أرنولد .



شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم
شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم
شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم
شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم
شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم
شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم
شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم
شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم
شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم
شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم

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