اليونان ومقدونيا ستوقعان اتفاقا بشأن تغيير الاسم في 17 يونيو

قالت وزارة الإعلام اليونانية اليوم الجمعة إن اليونان ومقدونيا ستوقعان اتفاقا يوم الأحد لتغيير اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة فيما تواجه حكومتا البلدين معارضة داخلية متزايدة بشأن الاتفاق.



وأضافت الوزارة في بيان لوسائل الإعلام أن وزيري خارجية البلدين سيوقعان على الاتفاق في منطقة بريسبس المطلة على بحيرة على الحدود بين اليونان ومقدونيا وألبانيا.



ولم يحدد البيان مقرا محددا للتوقيع.



واتفق رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس ونظيره المقدوني زوران زائيف، اللذان سيحضران المراسم أيضا، على أن اسم البلاد سيصبح رسميا "جمهورية مقدونيا الشمالية". وتُعرف مقدونيا رسميا حاليا في الأمم المتحدة باسمها المؤقت "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة".



وأثار الاتفاق معارضة شرسة داخل البلدين. وتعهد الرئيس المقدوني بعرقلة الاتفاق، وفي اليونان طرحت المعارضة تصويتا بحجب الثقة عن تسيبراس في البرلمان.



وتعترض أثينا منذ فترة طويلة على استخدام جارتها الشمالية لاسم مقدونيا وتقول إنه ينطوي على مطالب بالسيادة على إقليم بشمال اليونان يحمل نفس الاسم وعلى استيلاء على الإرث الثقافي التاريخي لليونان.



ولا يزال يتعين تصديق برلماني البلدين على الاتفاق وإقراره في استفتاء في مقدونيا.