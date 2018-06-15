منظم افتتاح كأس العالم يهون من شأن إشارة روبي وليامز البذيئة

هون أحد منظمي حفل افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا من ِشأن إشارة بذيئة لمغني الحفل روبي وليامز قائلا إنه يعتقد أن الإشارة التي وجهها وليامز بإصبعه الأوسط أمام الكاميرا لم تكن موجهة لروسيا.



وشارك وليامز في عرض مبهج استمر 15 دقيقة بملعب لوجنيكي في موسكو خلال الافتتاح أمس الخميس قبل انطلاق المباراة الأولى بين روسيا والسعودية.



وفي إحدى الفترات التقطت كاميرا المغني البريطاني البالغ من العمر 44 عاما وهو يلوح بإصبعه الأوسط في إشارة تعتبرها الكثير من الثقافات الغربية بذيئة.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن إيليا أفيرباخ المدير المشارك للعرض قوله "لا أتصور ما يقصده روبي وليامز بهذه الإشارة".



لكنه أضاف أنه لا يعتقد أن وليامز يقصد إهانة الروس بهذه الإشارة.



ولم يرد متحدث باسم المغني البريطاني والفيفا على طلبات للتعليق.



وأصدرت محطة فوكس سبورتس الرياضية الأمريكية اعتذارا للمشاهدين عن عرض اللقطة.



وقالت فوكس في بيان "كان حفل افتتاح نهائيات كأس العالم 2018 حدثا جديرا بالتغطية الإخبارية ... وقد جرى بثه على الهواء مباشرة على فوكس".



وتابع البيان "في البث المباشر لم نكن نعرف ما سيحدث خلال عرض روبي وليامز ونعتذر عن ذلك".



وانتقد معارض قديم للكرملين المغني وليامز على قراره الغناء في حفل الافتتاح.



ورفض فريق العلاقات العامة الخاص بوليامز التعليق، لكن المغني البريطاني قال لرويترز إنه أحب زيارة روسيا وإن الغناء في حفل الافتتاح شرف له.