واشنطن ترفض دعم التحالف العربي عسكريا في تحرير الحديدة

نقلت قناة "سي إن إن" عن مسئولين أمريكيين وإماراتيين ان الولايات المتحدة رفضت طلبا لتقديم دعم عسكري لعملية الحديدة التي يشنها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، وذلك رغم التصريحات الأمريكية العلنية الداعمة للعملية.



وقال مسئول إماراتي رفيع المستوى إن الحكومة الأمريكية رفضت طلبا من التحالف العربي لتقديم دعم استخباراتي بالمراقبة والاستطلاع، كما رفضت تقديم سفينة عسكرية أمريكية للمساعدة في إزالة الألغام البحرية التي زرعها الحوثيون.



وأكد مسئولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تلقت طلبا من التحالف العربي بشأن سفينة إزالة الألغام للمساعدة في تطهير المياه المحيطة بميناء الحديدة من الألغام التي تعرقل سيطرة التحالف على الميناء، كما أكد المسؤولون أن واشنطن رفضت هذا الطلب.



وأوضح المسئول الإماراتي أن الولايات المتحدة لم تقدم سببا لرفضها، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن السبب قد يرجع إلى معارضة من الكونغرس بسبب مخاوف من احتمال سقوط ضحايا مدنيين. وقال إنه رغم رفض طلب الدعم العسكري، قدمت إدارة ترامب الدعم بالتصريحات العلنية والخاصة للعملية. وأضاف المسؤول الإماراتي أن التحالف ينتظر وصول سفينة إزالة ألغام من فرنسا لتطهير المياه حول ميناء الحديدة.