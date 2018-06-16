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فن

إنتصار: أفتتح الاونطجى اليوم

السبت 16/يونيو/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
قالت الفنانة انتصار إنها من المقرر أن تفتتح مسرحيتها الجديدة " الاونطجى " اليوم، على أحد المسارح الخاصة بمدينة مرسى مطروح , حيث من المقرر أن يشاركها فى البطولة محمد نجم.

وأضافت لـ صدى البلد، أنها سعيدة بعرض المسرحية فى محافظة مطروح , بعد أن قدمت خلال الفترة الماضية عددا من المسرحيات فى مختلف محافظات مصر , وليس العاصمة فقط.

يذكر أن الفنانة إنتصار عرض لها خلال الماراثون الرمضانى 2018 مسلسل "ليالى أوجينى " , وشاركت فى بطولته مع أمينة خليل وظافر العابدين.

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