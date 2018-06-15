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حوادث

مصرع مواطن بالدقهلية بسبب خلاف على موتوسيكل

الجمعة 15/يونيو/2018 - 09:11 م
مصرع مواطن بالدقهلية
مصرع مواطن بالدقهلية - صورة أرشيفية
همت الحسينى
تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية اخطارا من الرائد احمد النجار رئيس مباحث منية النصر يفيد بمصرع صبري .ا. ب 45عاما مقيم منشأه الجمال علي يد شخص يدعى عمر ا. ع 33 عامل مقيم بالنزل بسبب  خلاف علي موتوسكل.

حيث قام المجنى عليه واصدقاؤه باشعال النيران فى الموتوسيكل الخاص بالجانى لخلافات بينهم من قبل فقرر الجانى الحصول على موتوسيكل خاص بالقتيل مقابل الذى تم حرقه ورفض المجنى عليه فاطلق عليه القاتل اعيره ناريه وفر هاربا.

تم نقل الجثه لمستشفي الزرقا وجار تحرير المحضر اللازم وضبط المتهم.

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