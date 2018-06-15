ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائب يطالب الحكومة بمساعدة الرئيس السيسي في التنمية والإصلاح

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:58 م
النائب تامر عبدالقادر
النائب تامر عبدالقادر
أحمد أيمن
أشاد النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، بالتشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدا أن التشكيل ضخ دماء جديدة بالحكومة بتغيير 12 وزيرا كما طالب من قبل هو والعديد من النواب.

وطالب عبدالقادر في تصريحات خاصة، الحكومة الجديدة بمساعدة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومواكبة إيقاعه في التنمية واستكمال المشروعات القومية، فضلا عن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة السابقة، بجانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة أوجه القصور بالقطاعات المختلفة من صحة وتعليم وبنية تحتية.

وقدم وكيل لجنة الإعلام، الشكر للمهندس شريف إسماعيل والوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة، متمنيا التوفيق للوزراء الجدد خلال الفترة المقبلة.

ترشيحاتنا

شاهد... احتفال الغارمات بالإفراج عنهن بتوجيهات الرئيس السيسي

إبراهيم سعيد عقب إعلان الشناوي حارسا للمنتخب: أين الحضري وناجي

رونالدو يفتتح مواجهة البرتغال وإسبانيا بهدف مبكر..فيديو

تعليق "مؤثر " من حازم امام عقب هزيمة منتخب مصر امام اوروجواي

كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور

ميدو بعد الهزيمة من أوروجواي : تأهل مصر ما زال ممكنا

بث مستمر.. مواجهة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم

شاهد .. تعليق عمرو اديب بعد لقاء منتخب مصر وأوروجواي

حادث مروع في مقهى أثناء مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي.. صور

أحمد حسن يوجه رسالة نارية للاعبي منتخب مصر عقب مباراة اوروجواي

بوتين يغيب عن مباراة مصر وروسيا.. لهذا السبب

السعوديون يحتفون بالمنتخب المصري علي تويتر: أنتم فخر العرب.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم

اختاري إطلالة الميتالك خلال العيد .. صور

ذهول بين مشجعى مصر بعد تسجيل خمينيز هدف اوروجواي..صور

شاهد.. أكثر إطلالات النجمات جدلا خلال شهر رمضان

كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور

فيديو

ناتشو يتقدم لـ إسبانيا أمام البرتغال 3/2 فى كأس العالم.. فيديو
كأس العالم.. كوستا يعود بـ اسبانيا ويتعادل امام البرتغال 2/2
وزيرة الصحة: توفير نواقص الأدوية بالمستشفيات الجامعية.. فيديو
رونالدو يقود البرتغال للتقدم على إسبانيا 2/1 في الشوط الأول..فيديو وصور
كريستيانو رونالدو يضيف الهدف الثاني للبرتغال أمام إسبانيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟