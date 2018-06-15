نائب يطالب الحكومة بمساعدة الرئيس السيسي في التنمية والإصلاح

أشاد النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، بالتشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدا أن التشكيل ضخ دماء جديدة بالحكومة بتغيير 12 وزيرا كما طالب من قبل هو والعديد من النواب.



وطالب عبدالقادر في تصريحات خاصة، الحكومة الجديدة بمساعدة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومواكبة إيقاعه في التنمية واستكمال المشروعات القومية، فضلا عن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة السابقة، بجانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة أوجه القصور بالقطاعات المختلفة من صحة وتعليم وبنية تحتية.



وقدم وكيل لجنة الإعلام، الشكر للمهندس شريف إسماعيل والوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة، متمنيا التوفيق للوزراء الجدد خلال الفترة المقبلة.