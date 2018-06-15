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برلمان

الطماوي: تحقيق 2 مليار جنيه فائض بالموازنة إنجاز تاريخي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:00 م
النائب إيهاب الطماوي
النائب إيهاب الطماوي
أحمد أيمن
أشاد النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، بتحقيق الحكومة فائضا 2 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد.

مؤكدا أن هذا الإنجاز دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ يؤتي ثماره، ومن المنتظر تحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الطماوي في تصريحات خاصة، أن الفائض إنجاز تاريخي لم يحدث منذ 10 سنوات، موضحا أنه سيساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة، والإنفاق على التنمية والمشروعات القومية للدولة، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة بعد الإشادات الخارجية والتقارير الدولية الإيجابية حول الاقتصاد ومستقبل الاستثمار في مصر وعلى رأسها إشادات صندوق النقد الدولي المتكررة.

وأكد النائب، أن المواطن المصري قد لا يشعر الآن بنتائج الإصلاح الاقتصادي لكنه سيلمس آثار هذا الإصلاح قريبا على مستوى الدخل والدعم والخدمات المقدمة من قبل الدولة، معربا عن ثقته في السياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة في النهوض بالاقتصاد وبناء مصر الحديثة.

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