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كأس العالم

رونالدو يقود البرتغال للتقدم على إسبانيا 2/1 في الشوط الأول..فيديو وصور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:53 م
صدى البلد
نور عادل
نجح منتخب البرتغال في إنهاء الشوط الأول الذي يجمعه بنظيره منتخب اسبانيا، متقدمًا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي تقام بالوقت الحالي على ملعب فيشت الأولمبي في مواجهات الدور الأول من دور المجموعات بكأس العالم 2018.

وبدأ منتخب البرتغال المباراة بقوة وضغط على دفاعات الماتدور الاسباني بقيادة كرستيانو رونالدو والذي تمكن من الحصول على ركلة جزاء وتسجيل منها الهدف الاول بالدقيقة4.

وحاول منتخب البرتغال اضافة الهدف الثاني عن طريق بعض الهجمات المرتدة ولكن لم تكن تأتي باي نتيجة ايجابية.

وفي الدقيقة 24 استطاع منتخب اسبانيا من استغلال الارتباك الدفاعي لمنتخب البرتغال من اجل تسجيل هدف التعادل عن طريق المهاجم دييجو كوستا.

وعقب هدف التعادل حاول منتخب اسبانيا اضافة هدف ثاني في دقائق شهدت ضغط كبير من جانب الماتدور الاسباني على المنتخب البرتغالي ولكن لم يستطع تسجيل الهدف الثاني.

وقبل ختام الشوط الاول استطاع كرستيانو رونالدو اضافة هدف ثاني لصالح البرتغال وذلك بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أخطأ الحارس دي خيا التعامل معها بالدقيقة 44.

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