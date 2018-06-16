258 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة في أسبوع

سجلت تعاملات المصريين نسبة 54.81 % من إجمالي تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 36.83 % والعرب على 8.35 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 258.87 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 1.33 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



الجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 12,000.35 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 310.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.