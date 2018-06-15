وزيرة الصحة: توفير نواقص الأدوية بالمستشفيات الجامعية.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك تواصلا دائما بكل المحافظات، وتنسيقا كبيرا جدا بين الوزارة والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والمستشفيات الجامعية.



وأضافت زايد، في تصريحات تليفزيونية، على فضائية "اون لايف" أنها أكدت على مديري مديريات الصحة، بالتوجه إلى المستشفيات الجامعية لتقديم الدعم لكل ما تحتاجه المستشفيات، وتوفير أي نقص للأدوية والمستلزمات.



ووجهت"زايد" أيضا بالاستعانة بأساتذة الجامعة في حالة وجود أي نقص في القوة البشرية بالمستشفيات الجامعية، مشيرة إلى أن المستشفيات الجامعية دائما ما تقف مع وزارة الصحة، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقا بالوزارة والمستشفيات الجامعية على أعلى مستوى.

