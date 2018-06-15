وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر بعد الخسارة من أوروجواى

اجرى الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا بالبعثة المصرية بروسيا للاطمئنان على اللاعبين والشد من ازرهم بعد الخسارة من منتخب اوروجواى بهدف دون رد فى أولى مباريات المنتخب بالمونديال.



وأشاد صبحى بالأداء الرجولى الذى ظهر به الفراعنة ، خلال المباراة وطالبهم بنسيان اللقاء والتركيز والاستعداد للمباراة المقبلة الثلاثاء القادم.



وتعرض منتخب مصر الاول لكرة القدم للهزيمة على يد نظيره منتخب اوروجواي بهدف نظيف دون رد بالمباراة التي اقيمت اليوم الجمعه باولى جولات دور المجموعات بكأس العالم.