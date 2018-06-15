برلماني: تقنين وضع اليد أبرز تحديات الحكومة الجديدة

قال النائب سليمان العميرى، إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أمامها العديد من التحديات سواء فى ملف الاقتصاد او الملف الأمني بالإضافة للتعليم والصحة وملف تقنين وضع اليد والتصدى لظاهرة البناء على الأراضى الزراعية.



وطالب العميرى فى بيان له، الحكومة الجديدة بالانتهاء من ملف تقنين وضع اليد مع ضرورة التوسع فى قاعدة الحماية الاجتماعية للمواطنين، والانتهاء من قاعدة البيانات حتى يتسنى لمستحقى الدعم من الحصول عليه فقط وتنقية جداول الدعم، وربط التعليم الفنى بسوق العمل والنهوض بمنظومة الصحة ومياه الشرب.



وقدم عضو مجلس النواب، الشكر للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق وجميع الوزراء الذين خرجوا من الحكومة، مؤكدا ان حكومة "اسماعيل" قامت بدور وطنى فى مرحلة صعبة فى تاريخ مصر، مشيدا بالدور الذى قام به الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السابق واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية السابق في الحفاظ على أمن المواطنين ومكافحة الارهاب خلال فتره توليهما الوزارتين.



ولفت، إلى أنه وفقا لنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية المعمول به حاليا فإن المحافظين يسيرون الأعمال الآن لحين صدور قرار الرئيس بحركة محافظين جديدة خلال الأيام المقبلة، متمنيا بأن يتم النظر للمحافظات التى لم تشهد تطورات خلال الفترة الماضية ويراعى هذا عند التجديد، مؤكدا على ان محافظة مطروح من اكثر المحافظات التى شهدت طفرة خلال الفترة الماضية على صعيد الخدمات والمرافق الت نالت رضا جميع المواطنين.