ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: تقنين وضع اليد أبرز تحديات الحكومة الجديدة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:59 م
الحكومة الجديدة
الحكومة الجديدة
أحمد أيمن
قال النائب سليمان العميرى، إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أمامها العديد من التحديات سواء فى ملف الاقتصاد او الملف الأمني بالإضافة للتعليم والصحة وملف تقنين وضع اليد والتصدى لظاهرة البناء على الأراضى الزراعية.

وطالب العميرى فى بيان له، الحكومة الجديدة بالانتهاء من ملف تقنين وضع اليد مع ضرورة التوسع فى قاعدة الحماية الاجتماعية للمواطنين، والانتهاء من قاعدة البيانات حتى يتسنى لمستحقى الدعم من الحصول عليه فقط وتنقية جداول الدعم، وربط التعليم الفنى بسوق العمل والنهوض بمنظومة الصحة ومياه الشرب.

وقدم عضو مجلس النواب، الشكر للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق وجميع الوزراء الذين خرجوا من الحكومة، مؤكدا ان حكومة "اسماعيل" قامت بدور وطنى فى مرحلة صعبة فى تاريخ مصر، مشيدا بالدور الذى قام به الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السابق واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية السابق في الحفاظ على أمن المواطنين ومكافحة الارهاب خلال فتره توليهما الوزارتين.

ولفت، إلى أنه وفقا لنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية المعمول به حاليا فإن المحافظين يسيرون الأعمال الآن لحين صدور قرار الرئيس بحركة محافظين جديدة خلال الأيام المقبلة، متمنيا بأن يتم النظر للمحافظات التى لم تشهد تطورات خلال الفترة الماضية ويراعى هذا عند التجديد، مؤكدا على ان محافظة مطروح من اكثر المحافظات التى شهدت طفرة خلال الفترة الماضية على صعيد الخدمات والمرافق الت نالت رضا جميع المواطنين.

ترشيحاتنا

ناتشو يكرر رقم مدربه بكأس العالم

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور

موقع أمريكي: شخصية محمد صلاح الساحرة تهزم الإسلاموفوبيا

الرئيس السيسى: الإفراج عن كل الغارمات ليقضين العيد مع أسرهن

بث مستمر.. مواجهة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم

شاهد.. ماذا فعل كافاني مع محمد صلاح عقب مباراة مصر واوروجواي بالصور

شاهد.. مصريون يشعلون أجواء كأس العالم بأغنية لأ لأ في روسيا

تعليق أحمد موسى على مباراة مصر و أوروجواي

شاهد.. تعليق مفاجئ من أحمد شوبير على مباراة مصر وأوروجواي

شوبير: تصديات الشناوي أمام أوروجواي تدرس.. فيديو

شوبير: هدف أوروجواي في منتخب مصر لا يصد ولا يرد.. فيديو

كأس العالم.. كوستا يعود بـ اسبانيا ويتعادل امام البرتغال 2/2

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أبرز إطلالات للمحجبات على البحر

شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم

اختاري إطلالة الميتالك خلال العيد .. صور

ذهول بين مشجعى مصر بعد تسجيل خمينيز هدف اوروجواي..صور

شاهد.. أكثر إطلالات النجمات جدلا خلال شهر رمضان

فيديو

النجوم يهنئون قراء صدى البلد بحلول عيد الفطر.. فيديو
ملخص اليوم الثانى من كأس العالم
شوبير يشيد بحراس منتخب مصر بعد تعليقهم على أداء الشناوي.. فيديو
فيفي عبده: أنا تاريخ وتريند على مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو
شاهد... تعليق محمد الشناوي على الأداء في مباراة مصر واوروجواي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟