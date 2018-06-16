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فن

محمد عادل إمام يحقق 333 ألف جنيه في أول يوم عرض

السبت 16/يونيو/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
سمر سعد
أكد الموزع محمود الدفراوى في تصريح لصدى البلد بأن فيلم "ليلة هنا وسرور" لمحمد عادل امام حقق فى أول يوم من عرضه 333 ألف جنيه فقط.

ويحمل الفيلم توقيع المخرج حسين المنباوي، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، كريم يوسف، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم مصر والعالم العربي، منهم محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوي، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، وأحمد فهمي، وبطل المصارعة كرم جابر.

وفي إطار من الاكشن الكوميدي يجسد محمد إمام دور ضابط مخابرات مصري، يتنكر في شخصية رجل أعمال يُدعى (سرور) يقع في حب فتاة تُدعى (هنا) تلعب دورها ياسمين صبري، وذلك أثناء توليه مهمة خطيرة تتورط فيها إحدى العصابات الإجرامية الكبيرة.

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