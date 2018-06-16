إيرادات ضعيفة لفيلم كارما فى أول أيام عرضه

أكد الموزع السينمائى محمود الدفراوى لصدى البلد أن فيلم كارما لخالد يوسف حقق إيرادات بسيطة فى أول يوم من عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي حيث وصلت إيراداته إلى 60 ألف جنيه فقط.



فيلم "كارما" تأليف وإخراج خالد يوسف، بطولة عمرو سعد، غادة عبدالرازق، زينة، خالد الصاوي، سارة التونسي، ماجد المصري، دلال عبدالعزيز، وفاء عامر، مجدي كامل، مصطفى درويش، حسن حرب، يوسف الحسيني، خالد تليمة وعمر زهران.



ويناقش الفيلم قضية الإنسان المصرى، وقضية الغنى والفقير، والمسلم والمسيحى، وكلنا فى احتياج لبعضنا البعض.من خلال شخصيتان يقدم بطل الفيلم الاول شخص غنى ومسلم أما الثانى فهو شخص فقير ومسيحى.

