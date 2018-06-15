ميسي وأجويرو يقودان هجوم الأرجنتين غدا أمام أيسلندا



ويواجه المنتخب الأرجنتيني منافسه الآيسلندي بتشكيل مكون من: ويلي كاباييرو في حراسة المرمى، وإدواردو سالفيو ونيكولاس أوتامندي وماركوس روخو ونيكولاس تاليافيكو في الدفاع، وماسكيرانو ولوكاس بيليا وأنخل دي ماريا وماكسميليانو ميزا وليونيل ميسي في خط الوسط، وأمامهم رأس حربة وحيد هو سرجيو أجويرو.



وأكد سامباولي - خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الإسبانية اليوم /الجمعة/ - أن المباراة ستكون صعبة أمام المنتخب الآيسلندي، نظرا لأن الأخير يتقن الهجمات المرتدة السريعة.. وقال "كما أنهم ينظمون خطوطهم بشكل جيد جدا، وبعدد كبير في الدفاع".



وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أنه لا يعتقد بأن هذا مونديال روسيا سيكون الأخير بالنسبة لقائد الفريق ميسي.. موضحا أنه على ما يرام ولديه الدافع لبدء بطولة جديدة تضعه في المكانة التي يستحقها.. وتابع قائلا "مهاجم برشلونة الإسباني لديه إمكانيات كبيرة تجعلك تستمتع باللعب، ويحظى بالقدرات الاحترافية".

كشف خورخي سامباولي المدير الفني لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم، عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مواجهة منتخب أيسلندا، غدا /السبت/ بملعب "سبارتاك موسكو"، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بمونديال روسيا.