موزع سينمائي: إيرادات اليوم الأول من أفلام العيد تخطت المليون

أكد الموزع السينمائى محمود الدفراوى، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن إيرادات أفلام موسم عيد الفطر فى أول يوم تخطت المليون جنيه ووصلت إلى مليون و478 ألفا و51 جنيها.



وينافس فى موسم عيد الفطر أكثر من فيلم سينمائى، هي "كارما" للمخرج خالد يوسف وبطولة عمرو سعد، و"حرب كرموز" للمخرج بيتر ميمى وبطولة أمير كرارة، وفيلم "أبلة طم طم" للمخرج على دريس وبطولة ياسمين عبد العزيز، وفيلم "ليلة هنا وسرور" لمحمد عادل إمام وياسمين صبرى، وفيلم "قلب أمه" لشيكو وهشام ماجد.