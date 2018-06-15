حسن الرداد: فيلمى القادم ليس مع إيمى سمير غانم

اكد الفنان حسن الرداد في تصريح خاص لصدى البلد انه سعيد بالنجاح الذى حققه من خلال مسلسل "عزمى واشجان" الذي عرض في الموسم الرمضاني الفائت، عام 2018 الجاري.



واضاف "الرداد" انه سيبدا فى التحضير لفيلم سينمائى جديد بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدا انه سيقوم ببطولته بمفرده بدون زوجته ايمى سمير غانم.



من المعروف ان حسن الرداد قام ببطولة مسلسل "عزمى واشجان" مع زوجته ايمى سمير غانم ووالدها سمير غانم واحدث افلامه "عقدة الخواجة" مع هنا الزاهد.